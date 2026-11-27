Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение площадью 193,9 квадратного метра выставили на открытые торги в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Объект находится на первом этаже жилого дома на Карамышевской набережной, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Помещение расположено в 20-этажном многоквартирном доме по адресу Карамышевская набережная, дом 60. У него свободное назначение, поэтому новый владелец сможет выбрать подходящий вариант использования. В частности, здесь можно открыть магазин, медицинский центр или студию красоты.

Руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что город регулярно выставляет на торги коммерческие помещения на первых этажах жилых домов. По его словам, такая недвижимость позволяет предпринимателям развивать бизнес, а жителям – получать необходимые товары и услуги рядом с домом.

Заявки на участие в аукционе принимают до 2 декабря. Продавцом объекта выступает столичный департамент городского имущества.

Торги состоятся 11 декабря на электронной площадке "Росэлторг". Для участия претендентам понадобятся регистрация на платформе и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее нежилое помещение площадью 146,3 квадратного метра выставили на городские торги в районе Марьина Роща. Объект находится в жилом доме на Шереметьевской улице, рядом с одноименной станцией метро.