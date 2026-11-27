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Новый механизм обмена данными между Банком России и Федеральной налоговой службой не затронет частые денежные переводы внутри семьи. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

С 1 января 2027 года Банк России начнет передавать налоговой службе сведения о гражданах, которые регулярно получают деньги от других физических лиц. Конкретные критерии для выявления таких операций определят позднее в подзаконных актах.

По словам Аксакова, под мониторинг могут попасть переводы на сумму свыше 2,4 миллиона рублей в год. При этом обычные перечисления денег между родственниками проверять в рамках нового механизма не планируют.

Депутат также напомнил, что банки уже сейчас могут запрашивать пояснения при крупных переводах другому человеку. В таких случаях клиенту иногда приходится указывать назначение платежа и дополнительно подтверждать операцию. Как правило, подобные ситуации быстро разрешаются, после чего деньги отправляются получателю.

Аксаков подчеркнул, что передача сведений в ФНС сама по себе не означает автоматического начисления налогов.

Ранее стало известно, что ФНС начала тестировать скоринговую модель для выявления самозанятых, которые скрывают доходы. В частности, инструмент предназначен для обнаружения случаев неправомерного аннулирования чеков в приложении "Мой налог".