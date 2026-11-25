Госдума поддержала инициативу об увеличении налога на проценты по вкладам – максимальная ставка НДФЛ теперь составит 22%. Как это отразится на доходности депозитов и кого затронет в первую очередь, разбиралась Москва 24.

Новая шкала

Госдума одобрила законопроект, согласно которому предельная ставка НДФЛ на доходы от банковских вкладов вырастет до 22%. Однако повышенный налог коснется не всего процентного дохода, а лишь суммы, превышающей 50 миллионов рублей в год.

Обложению подлежит процентный доход сверх необлагаемого минимума: с 2027 года его рассчитают как максимальную ключевую ставку ЦБ за предыдущий год, умноженную на 1 миллион рублей. При исчислении НДФЛ зарплату, проценты по вкладам и другие перечисленные доходы будут суммировать. Важно, что банки станут сами удерживать налог с процентов по ставке 13%, а ФНС при необходимости доначислит остаток с учетом прочих доходов гражданина.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота пояснил Москве 24, что вводимый налог на пассивные доходы будет фактически исчисляться и администрироваться так же, как налог на доходы физлиц.

В данном случае, помимо процентного дохода по вкладам, у человека могут быть другие пассивные доходы: рентные, доходы от сдачи чего-либо в аренду, от неэмиссионных ценных бумаг, а также связанные с операциями купли-продажи, когда изначально покупается сырье, материалы или оборудование по более низкой цене, а продается по более высокой.

"Берется этот доход и умножается на процентную ставку – в данном случае, скорее всего, 13%. И сумма дохода зачисляется в налогооблагаемую базу", – уточнил эксперт.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Пассивный доход, или потенциальная налогооблагаемая база, будет мониториться по этому новому налогу. Например, человек получает в месяц 80 тысяч зарплаты, а тратит 120 – откуда он берет дополнительные 40? Соответственно, будет вестись мониторинг поступлений, приходных и расходных операций по его банковскому счету, и как раз здесь будет рассчитываться налогооблагаемая база.

Существует риск, что некоторые крупные переводы приходят человеку, а он не декларирует их как доход. В таком случае налоговая служба за год может оценить масштабы этих приходов и включить их в уведомления о необходимости предоставить налоговую декларацию и отразить эти доходы.

"Смогут ли эти новые налоги изменить схему сбережений и склонность к сбережению россиян? Вряд ли. Скорее всего, и вклады, и темпы их роста сохранятся приблизительно на том же уровне. Здесь от россиян просто требуется их декларация и учет", – добавил эксперт.

Налоговые изменения приняли вместе с проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы. Ко второму чтению правительство подготовило пакет поправок общим объемом около 8,7 триллиона рублей, предусматривающий в том числе перераспределение ранее заложенных средств на финансирование образовательных и научных проектов, здравоохранения и развития инфраструктуры. Согласно принятому проекту, в 2027 году на национальную оборону предусмотрено около 17,15 триллиона рублей, на социальную политику – 6,7 триллиона, на национальную экономику – 4,62 триллиона.



Подтверждение доходов

Повышение максимальной ставки необходимо рассматривать в совокупности с перспективами снижения ключевой ставки Банка России, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый финансовый советник Марина Новикова.

"Вкладчики могут столкнуться одновременно с уменьшением процентных ставок по депозитам и увеличением налоговой нагрузки, и оба фактора будут влиять на итоговую доходность сбережений", – сказала она.

При этом важно помнить, что налогообложению подлежит процентный доход сверх установленного необлагаемого минимума – сама сумма вклада налогом не облагается. Максимальная ставка 22% будет применяться к части совокупного годового дохода, превышающей 50 миллионов рублей.

Однако уже при годовом налогооблагаемом доходе свыше 2,4 миллиона рублей граждане могут столкнуться с увеличением налоговой нагрузки.





Марина Новикова независимый финансовый советник Для большинства россиян банковские депозиты продолжат оставаться востребованным инструментом сбережения. Их основные преимущества – простота, предсказуемость дохода при фиксированной ставке и наличие системы страхования вкладов.

В первую очередь изменения ощутят граждане с высокими зарплатами, предприниматели и владельцы значительного финансового капитала, получающие доходы из нескольких источников.

"Особенность новой системы – в совокупном учете зарплаты, процентных доходов по депозитам и ряда других инвестиционных доходов. Таким образом, даже при относительно небольшой сумме банковских накоплений человек с высокой заработной платой может столкнуться с повышенной ставкой налогообложения процентов", – уточнила Новикова.

Комментируя передачу Банком России информации в ФНС о систематических денежных переводах, она рекомендовала гражданам внимательнее относиться к подтверждению происхождения средств. По словам эксперта, в первую очередь это касается людей, регулярно получающих оплату за товары, услуги или аренду имущества на личные банковские счета без соответствующего декларирования доходов.

При этом она отметила, что обычные бытовые переводы, денежные подарки и финансовая помощь родственникам сами по себе не создают налоговых обязательств.





Марина Новикова независимый финансовый советник Я бы рекомендовала гражданам постепенно диверсифицировать свои накопления и обратить внимание на несколько финансовых инструментов. Прежде всего это облигации федерального займа: приобретение ОФЗ с фиксированным купоном позволяет зафиксировать купонный доход на несколько лет вперед. Это особенно актуально в условиях потенциального снижения ключевой ставки.

При этом необходимо учитывать, что рыночная стоимость облигаций может меняться, поэтому желательно подбирать сроки погашения в соответствии со своими финансовыми целями.

Следующий инструмент – фонды денежного рынка. Они обладают высокой ликвидностью и позволяют получать доходность, близкую к текущим ставкам денежного рынка.

"Такой инструмент удобен для размещения средств, которые могут понадобиться в любой момент. Однако доходность таких фондов меняется вслед за рыночными ставками, а вложения не защищены системой страхования вкладов", – предупредила Новикова.

Еще один вариант – индивидуальные инвестиционные счета и программа долгосрочных сбережений. Эти инструменты, по словам эксперта, позволяют при соблюдении условий воспользоваться налоговыми льготами, а в случае программы долгосрочных сбережений также получить государственное софинансирование. Их можно рассматривать для формирования пенсионного капитала и достижения долгосрочных финансовых целей, заключила Новикова.