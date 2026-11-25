25 ноября, 16:48В мире
Кот Ларри не стал прерывать дневной сон ради визита принца Уильяма
Фото: AP Photo/Alastair Grant
Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри не стал просыпаться ради приезда наследника британского престола принца Уильяма. Он ситуации он высказался в своем аккаунте в соцсети X.
"Мне все равно, даже если ты будущий король. Никто не смеет прерывать тихий час", – подчеркнул кот.
Так Ларри прокомментировал снимок, размещенный изданием Royal Central. На фотографии кот спит на мягкой лежанке, устроенной на подоконнике, пока принц Уэльский находится в резиденции британского премьера.
Ранее сообщалось, что Ларри не будет жить в новом филиале канцелярии премьер-министра в Манчестере, а останется в лондонской резиденции на Даунинг-стрит. Причиной стали технические особенности здания. В отличие от Даунинг-стрит, где кот может свободно входить и выходить, в Херон-Хаусе установлены кодовые замки.