Фото: AP Photo/Alastair Grant

Главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри не стал просыпаться ради приезда наследника британского престола принца Уильяма. Он ситуации он высказался в своем аккаунте в соцсети X.

"Мне все равно, даже если ты будущий король. Никто не смеет прерывать тихий час", – подчеркнул кот.

Так Ларри прокомментировал снимок, размещенный изданием Royal Central. На фотографии кот спит на мягкой лежанке, устроенной на подоконнике, пока принц Уэльский находится в резиденции британского премьера.

Ранее сообщалось, что Ларри не будет жить в новом филиале канцелярии премьер-министра в Манчестере, а останется в лондонской резиденции на Даунинг-стрит. Причиной стали технические особенности здания. В отличие от Даунинг-стрит, где кот может свободно входить и выходить, в Херон-Хаусе установлены кодовые замки.