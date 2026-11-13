Кот Ларри заявил, что масштабный сбой у Microsoft вызвал другой кот

Фото: ТАСС/IMAGO/Martin Dalton

Официальный главный мышелов резиденции правительства Великобритании кот Ларри в шутку сказал, что виновником масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft является другой кот. Об этом говорится на его официальной странице в социальной сети X.

По словам Ларри, кот перегрыз провода. К публикации было прикреплено гиф-изображение, на котором котенок кусает белый провод.

Проблемы в работе сервисов Microsoft зафиксировали вечером 12 ноября. Жалобы пользователей поступили из США, Канады, Великобритании, Германии, Испании и других стран.

На следующий день, 13-го числа, стало известно, что сбой охватил 74 государства и территории, а жалобы на работу Microsoft 365, Copilot, Teams и OneDrive выросли более чем в 100 раз. По данным Downdetector, с 08:00 о неполадках в работе Outlook сообщили свыше 60 тысяч человек, а о работе Microsoft 365 – более 18 тысяч.

В свою очередь, вице-президент корпорации Чарльз Ламанна объяснил, что массовые сбои в работе Microsoft не были связаны с действиями хакеров или иным внешним вмешательством. Он добавил, что компания продолжает работать над устранением сбоя.