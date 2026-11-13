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13 ноября, 13:42

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Фантаст Лукьяненко: через 100 лет население Земли сократится в 10 раз

Писатель-фантаст дал прогноз изменений в мире через 100 лет

Фото: depositphotos/titoOnz

Через 100 лет население Земли сократится в 10 раз, а многие профессии перестанут существовать. Об этом сообщил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, выступая на открытой дискуссии фантастов и футурологов в рамках III Международного симпозиума "Создавая будущее" в Москве.

"Большая часть людей будет занята, собственно говоря, тем, что будет придумывать себе хоть какое-то занятие", – приводит слова Лукьяненко РИА Новости.

Писатель обратил внимание, что человечество сейчас начинает больше зависеть от искусственного интеллекта и рискует потерять смысл развиваться дальше. Он привел в пример существование людей в Древнем Риме, когда граждане развлекались, ели, пили, веселились, их обслуживали рабы, а сам город постепенно деградировал и в конечном итоге утратил свое былое влияние.

При этом Лукьяненко подчеркнул, что отказаться от развития ИИ невозможно, так как любое государство без этого неизбежно станет проигрывать экономическую, военную и другие гонки со странами. Он также добавил, что в любых прогнозах как для писателей-фантастов, так и для футурологов риск ошибок крайне велик.

Писатель поделился, что недавно перечитал книгу "Мир в 2000 году", изданную в XX веке. Лукьяненко с иронией отметил, что ничего из тех предсказаний не сбылось. Однако и писатели, и футурологи в удобной и интересной для себя форме лишь говорят о собственном видении будущего.

Ранее астролог Борис Зак рассказал, что чат-боты с предсказаниями ежемесячно могут зарабатывать до 50 миллионов рублей. Он отметил, что чаще всего люди в Сети развлекаются и задают простые вопросы. Например, позвонит ли Петя или нравится ли определенный человек Оле. Эти темы могут стоить недорого. Начинающие тарологи за такие ответы тоже берут небольшие суммы.

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