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09 июня, 13:02

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Астролог Зак: чат-боты с предсказаниями могут зарабатывать до 50 млн рублей в месяц

Астролог рассказал, сколько зарабатывают чат-боты с предсказаниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Чат-боты с предсказаниями ежемесячно могут зарабатывать до 50 миллионов рублей. Об этом Москве 24 рассказал астролог Борис Зак.

Так эксперт прокомментировал новости о том, что россиянки увлеклись астрологическими прогнозами и онлайн-гаданиями, которые делают ИИ-боты. По данным СМИ, женщины тратят на это миллионы рублей.

"Пока рано говорить о массовости таких сервисов. В информации из Сети говорится, что аналитики подсчитали: такие боты могут зарабатывать до 50 миллионов рублей в месяц", – сказал Зак.

При этом он уточнил, что сумма может быть именно выручкой, а не чистым заработком. Эксперт допустил, что один расклад может стоить 100 рублей. Тогда получается, что в месяц боты получают до 500 тысяч запросов. По его словам, это не такие большие числа.

Зак также дал оценку VIP-тарифам на таких ресурсах, когда средняя цена за услугу достигает 8,5 тысячи рублей. Он предположил, что таких ботов используют как недорогой автоматизированный продукт, который позволяет завлечь клиента на полноценную консультацию с живым человеком.

Астролог отметил, что чаще всего люди в Сети просто развлекаются и задают простые вопросы. Например, позвонит ли Петя или нравится ли определенный человек Оле. Эти темы могут стоить недорого. Начинающие тарологи за такие ответы тоже берут небольшие суммы.

"Более серьезные вопросы стоят других денег и требуют полноценного анализа ситуации клиента. Бот это предоставить не может: не способен сделать серию раскладов, задать уточняющие вопросы", – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что задавать вопросы картам таро – это навык. Ни боты, ни искусственный интеллект такого делать пока не могут, они не умеют полноценно анализировать ситуацию.

"Таролог, раскладывая карты, отправляет запрос в так называемое энергоинформационное поле. Карты таро – один из способов эти сведения получить. Представить, что бот таким же образом может отправлять запрос в энергоинформационное поле и получать ответы, сложно. Такие программы можно считать способом развлечения, но серьезно к ним относиться нельзя", – заключил эксперт.

Ранее астролог Катерина Дятлова перечислила знаки зодиака, у которых есть большие шансы найти любовь летом 2026 года. Речь идет об Овнах, Водолеях, Скорпионах, Козерогах, Рыбах и Стрельцах. По ее словам, Овны могут встретить вторую половинку во время работы.

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