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07 октября, 09:39

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The Expess: пастор из ЮАР Млакела назвал 12 и 13 октября датами конца света

Пастор из ЮАР назвал новые даты "конца света"

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Пастор Джошуа Млакела из ЮАР, известный провальными пророчествами о конце света, объявил новую дату "вознесения" человечества – 12–13 октября 2026 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The Express.

Млакела заявил, что узнал дату благодаря видениям, в которых перед ним предстали Бог и Иисус Христос. По его словам, так называемое вознесение – событие, которое некоторые христиане отождествляют с восхождением верующих на небеса перед периодом Великой скорби, – должно состояться именно в эти дни.

Пастор назвал срок окончательным и подчеркнул, что переноса не будет. До этого Млакела объявлял датой вознесения 23 сентября 2025 года. Когда предсказание не исполнилось, он объяснил, что Бог перенес Судный день, решив дать людям время на покаяние.

Ранее ученые из Международного физического центра Доностии (DIPC) в Испании пришли к выводу, что конец света наступит через 20 миллиардов лет.

Причиной этому послужит так называемое "Большое сжатие" – процесс, когда галактики, звезды, планеты и прочие объекты сойдутся в единую точку. При подобном сценарии Земля, как и все существующее во Вселенной, окажется раздавлена и поглощена черными дырами.

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