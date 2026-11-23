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Гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали после жалоб местных жителей на неоплату аренды виллы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на центр содержания иностранцев Денпасара.

По данным ведомства, жители обратились в полицию Табанана, заявив также о повреждении имущества и нарушении общественного порядка. В ходе миграционной проверки выяснилось, что россиянин, обозначенный инициалами A. M., превысил разрешенный срок пребывания в Индонезии на 45 дней.

Во время содержания под стражей мужчине потребовалась медицинская помощь, поэтому его доставили в больницу в округе Бангли. Депортацию в Москву провели после улучшения его состояния.

Кроме того, ведомство предложило включить россиянина в список лиц, которым запрещен въезд в Индонезию. Окончательное решение примет генеральный директорат иммиграции с учетом обстоятельств дела.

Ранее иммиграционная служба Нгурах-Рай на Бали депортировала 18 иностранцев за нарушения миграционных правил. Десятерых задержали во время совместной операции с полицией по подозрению в причастности к проституции, а шестеро других превысили разрешенный срок пребывания. Среди выдворенных также оказался гражданин Словакии, который не обновил данные после получения нового паспорта.