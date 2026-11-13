Sun: в Великобритании впервые за 58 лет человек погиб под паровозом

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Человек погиб под историческим паровозом в Лондоне впервые за 58 лет. Об этом сообщила газета Sun.

"Паровоз насмерть сбил человека. Предполагается, что это первый такой случай за 58 лет, с тех пор как паровозы вывели из эксплуатации", – отметило издание.

В СМИ добавили, что паровоз запустили ко Дню памяти, который отмечается в стране 11 ноября. Он следовал за пассажирами и к моменту случившегося был без них. После гибели человека маршрут отменили.

Британские железные дороги остановили регулярную эксплуатацию паровозов в 1968 году, а сами паровозы запретили на магистральных линиях до 1971 года, потом решение не пересмотрели.

Ранее в Пакистане сошел с рельсов пассажирский поезд Rahman Baba Express. Железнодорожный состав следовал из южного портового города Карачи в северо-западный город Пешавар.

В результате не менее четырех человек погибли, еще более 30 пострадали. По данным СМИ, поезд двигался со скоростью 100 километров в час, в вагонах находилось около 500 пассажиров.

