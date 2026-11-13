Панде Катюше подарили пугало в Московском зоопарке

Фото: MAX/"Светлана Акулова"

Киперы Московского зоопарка подарили панде Катюше пугало. Об этом гендиректор зоосада Светлана Акулова сообщила в мессенджере MAX.

"Сегодня (13 ноября 2026 года. – Прим. ред.) Катюше киперы принесли симпатичное пугало, но, похоже, у Катюшки свои планы, например поспать! Зато посетители могут вдоволь полюбоваться пугалом и удивиться, почему оно до сих пор так долго стоит целое и невредимое?!" – говорится в публикации.

Ранее Акулова рассказала, что в зоопарке появится новый вольер для Катюши и ее будущего жениха. Недавно панде исполнилось три года. Самца для нее планируют найти к пяти-шести годам.

В данный момент в зоопарке живут три панды: самец Жуи, самка Диндин и их взрослая дочь Катюша. Каждое из животных содержится в отдельном вольере.