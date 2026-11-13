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13 ноября, 12:04

Город

В Москве перед зимой промыли более 100 транспортных тоннелей

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В столице провели сезонную очистку свыше 100 транспортных тоннелей. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в мессенджере MAX.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы охватили в том числе Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский тоннели, а также Новокутузовский тоннельный комплекс.

Для очистки стен и парапетов использовали аппараты высокого давления и специальные растворы. Кроме того, специалисты прочистили дренажные системы, привели в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

В работах участвовали тоннелемоечные машины со специальными щетками, а также поливомоечная техника.

Отмечается, что такие работы проводят при плюсовой температуре, преимущественно ночью – с 22:00 до 06:00, а также в выходные дни. Бирюков добавил, что во время промывки на отдельных участках временно ограничивали движение по одной крайней полосе.

Ранее в Москве завершили сезонную очистку более двух тысяч инженерных объектов. В порядок привели мосты, пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Помимо промывки различных поверхностей и конструкций, специалисты при необходимости проводили текущий ремонт.

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