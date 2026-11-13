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13 ноября, 11:32

Политика

Экс-премьер Украины Азаров заявил об украинском следе во взрыве авто в Москве

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров связал взрыв автомобиля своего экс-пресс-секретаря Сергея Заворотного в Москве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает Life.ru.

"Это 100% украинский след. 100%", – сказал Азаров.

Он не сомневается в причастности украинской стороны к произошедшему, поскольку Заворотный занимается серьезной работой. Бывший глава украинского правительства назвал случившееся тяжелым известием для себя.

Также Азаров охарактеризовал Заворотного как одного из наиболее компетентных специалистов по Украине. Он отметил, что тот долгое время работал в стране, хорошо знаком с обстановкой и регулярно выступал публично.

Взрыв автомобиля, в котором, как утверждается, был Заворотный, произошел утром 13 ноября на Кировоградской улице в Чертанове Северном. По словам очевидца, находившийся за рулем мужчина после взрыва оказался на проезжей части, а машина продолжила движение и остановилась примерно в метре от встречного автомобиля.

Свидетель подошел к пострадавшему, проверил пульс и вызвал скорую помощь. На место прибыли оперативные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По информации СМИ, под водительское сиденье могло быть заложено СВУ мощностью около 300 граммов.

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