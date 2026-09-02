Mash: машина взорвалась в районе Колобова в Севастополе

Фото: МАХ/"Mash на волне"

Автомобиль Mazda взорвался в районе Колобова в Севастополе. Об этом сообщает канал "Mash на волне" в MAX со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло около 07:00 2 сентября. Предварительно, в автомобиле могли находиться люди.

По данным канала Baza, сперва местные жители услышали громкий хлопок, после чего машина загорелась. Уточняется, что в результате случившегося пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.

В конце августа легковой автомобиль взорвался в историческом районе Санкт-Петербурга Славянка. Погиб водитель, он был военнослужащим. Машина полностью выгорела, а ее обломки разлетелись по улице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.