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02 сентября, 10:52

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Mash: машина взорвалась в районе Колобова в Севастополе

Машина взорвалась в районе Колобова в Севастополе

Фото: МАХ/"Mash на волне"

Автомобиль Mazda взорвался в районе Колобова в Севастополе. Об этом сообщает канал "Mash на волне" в MAX со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло около 07:00 2 сентября. Предварительно, в автомобиле могли находиться люди.

По данным канала Baza, сперва местные жители услышали громкий хлопок, после чего машина загорелась. Уточняется, что в результате случившегося пострадал один человек. На месте работают экстренные службы.

В конце августа легковой автомобиль взорвался в историческом районе Санкт-Петербурга Славянка. Погиб водитель, он был военнослужащим. Машина полностью выгорела, а ее обломки разлетелись по улице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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