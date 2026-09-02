Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 10:50

Происшествия

СК возбудил дело после нападения школьника на одноклассника в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство против подростка, напавшего с ножом на одноклассника в школе в селе Кушнаренково в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 14-летний школьник напал на своего 15-летнего одноклассника на почве личной неприязни. Его задержали, с ним проводятся следственные действия.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей. Кроме того, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Между тем специалисты экстренных служб и психологи приступили к работе с учениками гимназии. Как сообщила в беседе с изданием "Абзац" уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина, помощь получат все школьники, ставшие свидетелями конфликта.

"Психологическая служба уже выехала по линии министерства просвещения, медицинские работники уже оказали помощь. Поэтому работа вся ведется, все разбираются в ситуации", – рассказала Панчихина.

Конфликт между двумя учениками 9-го класса произошел 2 сентября. В ходе спора один из подростков нанес другому ножевое ранение, позже 14-летнего подростка вместе с родителями доставили в полицию.

Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали. У него множественные ножевые ранения, гемодинамика стабильная.

Читайте также


происшествиярегионы

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика