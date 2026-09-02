СК возбудил дело после нападения школьника на одноклассника в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство против подростка, напавшего с ножом на одноклассника в школе в селе Кушнаренково в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 14-летний школьник напал на своего 15-летнего одноклассника на почве личной неприязни. Его задержали, с ним проводятся следственные действия.

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей. Кроме того, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Между тем специалисты экстренных служб и психологи приступили к работе с учениками гимназии. Как сообщила в беседе с изданием "Абзац" уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина, помощь получат все школьники, ставшие свидетелями конфликта.

"Психологическая служба уже выехала по линии министерства просвещения, медицинские работники уже оказали помощь. Поэтому работа вся ведется, все разбираются в ситуации", – рассказала Панчихина.

Конфликт между двумя учениками 9-го класса произошел 2 сентября. В ходе спора один из подростков нанес другому ножевое ранение, позже 14-летнего подростка вместе с родителями доставили в полицию.

Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали. У него множественные ножевые ранения, гемодинамика стабильная.