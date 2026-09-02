Суд назначил обвиняемым в избиении до смерти футболиста Ерошевича от 8,5 до 11 лет колонии

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Щелковский суд Московской области вынес приговор по делу об избиении до смерти футболиста Арсения Ерошевича, передает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Побои". Суд назначил следующие сроки лишения свободы:



Зикрулло Кадирову – 11 лет;

Шухратджону Рахимову – 9 лет;

Исламу Рустамову – 10 лет 6 месяцев;

Мухаммаду Ятимову – 8 лет 6 месяцев.

Всем четверым предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с них 6,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, 17 августа 2025 года в щелковском баре произошла ссора между обвиняемыми, 20‑летним спортсменом и его другом. Поводом послужила попытка молодых людей оградить знакомых девушек от приставаний двоих фигурантов.

На улице к зачинщикам драки примкнули еще трое, после чего началась потасовка. Ерошевич был госпитализирован с множественными повреждениями и позднее умер в лечебном учреждении.

Четверых нападавших задержали, при этом пятый фигурант, являющийся одним из зачинщиков конфликта, скрылся. Его объявили в международный розыск, дело выделено в отдельное производство.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по данному делу 19 августа 2026-го. При этом адвокат Оксана Скоблина отмечала, что двое подсудимых, по мнению коллегии, заслуживали снисхождения.

