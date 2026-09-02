Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 10:51

Происшествия

Суд назначил обвиняемым в избиении до смерти футболиста Ерошевича от 8,5 до 11 лет колонии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Щелковский суд Московской области вынес приговор по делу об избиении до смерти футболиста Арсения Ерошевича, передает ТАСС.

Подсудимые признаны виновными по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Побои". Суд назначил следующие сроки лишения свободы:

  • Зикрулло Кадирову – 11 лет;
  • Шухратджону Рахимову – 9 лет;
  • Исламу Рустамову – 10 лет 6 месяцев;
  • Мухаммаду Ятимову – 8 лет 6 месяцев.

Всем четверым предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с них 6,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, 17 августа 2025 года в щелковском баре произошла ссора между обвиняемыми, 20‑летним спортсменом и его другом. Поводом послужила попытка молодых людей оградить знакомых девушек от приставаний двоих фигурантов.

На улице к зачинщикам драки примкнули еще трое, после чего началась потасовка. Ерошевич был госпитализирован с множественными повреждениями и позднее умер в лечебном учреждении.

Четверых нападавших задержали, при этом пятый фигурант, являющийся одним из зачинщиков конфликта, скрылся. Его объявили в международный розыск, дело выделено в отдельное производство.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по данному делу 19 августа 2026-го. При этом адвокат Оксана Скоблина отмечала, что двое подсудимых, по мнению коллегии, заслуживали снисхождения.

Читайте также


судыпроисшествия

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика