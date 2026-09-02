РИА Новости: в Москве задержали подростка за совращение 8-летней девочки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали 17-летнего подростка за совращение 8-летней девочки. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По данным источника, молодой человек познакомился со школьницей в Сети и начал просить у нее фотографии интимного характера. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который приставал к детям около Дворца культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге. Местные жители рассказали, что посторонний человек заходил в здание, приставал к несовершеннолетним, а также трогал их, когда они шли к выходу.

Приметы нарушителя установили с помощью записей с камер видеонаблюдения. После прибытия росгвардейцев злоумышленник стал вести себя сдержанно и попытался скрыться в женской уборной.