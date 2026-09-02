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02 сентября, 10:57

Спорт

FIS допустила российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон-2026/27

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон-2026/27. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Наши лыжники возвращаются, пока в нейтральном статусе", – заявил он.

Министр выразил надежду, что спортсмены выступят успешно и докажут, что "это безопасно". Он назвал это первым шагом и отметил, что аналогичная ситуация ранее складывалась с несколькими другими видами спорта.

Ранее Дегтярев заявил, что государства, которые препятствуют участию российских спортсменов в соревнованиях, должны лишаться права на проведение турниров.

По его мнению, политика недопуска приведет к тому, что центр мирового спорта продолжит "смещаться в южное полушарие".

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