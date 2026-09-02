Лось со сломанной ногой застрял в отбойнике на Киевском шоссе

На 23-м километре Киевского шоссе в районе метро "Саларьево" обнаружили раненого лося – животное застряло в отбойнике между полосами движения, сообщает SHOT.

По предварительным данным, лося сбила машина. У животного сильное кровотечение и перелом задней левой ноги.

Работающие на месте спасатели не могут помочь лосю самостоятельно: он напуган и при появлении людей ведет себя агрессивно, что может привести к дополнительным травмам. В настоящий момент на месте ждут ветеринаров. Чтобы безопасно освободить животное и оказать ему помощь, его планируют временно усыпить.

Столичная Госавтоинспекция, в свою очередь, обратилась к автомобилистам в связи с участившимися случаями выхода диких животных на проезжую часть. Только за последние сутки произошло два ДТП с лосями. Помимо инцидента на Киевском шоссе, сохатого сбили на 106-м километре внутренней стороны МКАД. В результате зверь погиб.

Водителям напомнили, что осенью лоси наиболее активны ночью и в предрассветное время. В этот период рекомендовано снижать скорость и следить за знаками "Дикие животные".

При появлении животного на дороге не стоит пытаться объехать его на большой скорости – это часто влечет за собой выезд на встречную полосу либо опрокидывание. Нужно постепенно снижать скорость и тормозить.

В ведомстве подчеркнули, что лось может весить до 600 килограммов, поэтому столкновение с ним смертельно опасно как для водителя, так и для пассажиров.

Ранее в Дмитровском округе спасатели оказали помощь 28-летнему мужчине и его коту, застрявшему на высокой сосне. Мужчина залез на дерево, чтобы снять животное, но спуститься не смог, так как сломались сучки. Высота сосны была примерно с четырехэтажный дом.

