02 сентября, 09:41Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены силами ПВО Минобороны в среду, 2 сентября. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
Уточняется, что на место падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.
Таким образом, к настоящему времени сбито уже 14 беспилотников, которые пытались атаковать столицу.
В связи со сложившейся ситуацией аэропорт Шереметьево временно переходил на работу по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения были сняты.
По данным мэра, всего в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8 670 дронов. Большая часть была уничтожена средствами ПВО на дальних подступах.