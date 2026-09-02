Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены силами ПВО Минобороны в среду, 2 сентября. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Уточняется, что на место падения обломков уже прибыли специалисты экстренных служб.

Таким образом, к настоящему времени сбито уже 14 беспилотников, которые пытались атаковать столицу.

В связи со сложившейся ситуацией аэропорт Шереметьево временно переходил на работу по согласованию с соответствующими органами. Позже ограничения были сняты.

По данным мэра, всего в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8 670 дронов. Большая часть была уничтожена средствами ПВО на дальних подступах.