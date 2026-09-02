02 сентября, 09:06Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэровокзал временно не принимает и не выпускает воздушные суда. Эти меры необходимы для безопасности рейсов.
Немногим ранее авиагавань работала по согласованию с уполномоченными органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.
Корректировки в работе Шереметьево связаны с отражением атаки БПЛА на Москву. По последним данным, на подлете к столице нейтрализованы 12 беспилотников. На местах падения фрагментов дронов работали специалисты, уточнял Сергей Собянин.
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