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02 сентября, 09:35

Политика

Ушаков опроверг слухи, что Путин не захотел встречаться с главой ЦРУ

Фото: kremlin.ru

Помощник президента РФ Юрий Ушаков опроверг распространяемые западными СМИ слухи о том, что Владимир Путин не захотел встречаться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву.

"Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества", – уточнил Ушаков в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

Помощник президента также отметил, что беседы представителей российских спецслужб с Рэтклиффом носили строго конфиденциальный характер, поэтому их содержание не раскрывается.

25 августа в Москву с военной базы Эндрюс прилетел самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. На его борту находился Рэтклифф, который прибыл для проведения "ряда встреч".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что данный визит связан с "контактами между спецслужбами". Он также указывал, что пока рано говорить о влиянии контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами на вывод отношений РФ и США из глубокого кризиса.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов. Однако он подчеркнул, что эта сфера "довольно деликатная и особая", поэтому детали разговора не раскрываются.

СМИ также сообщают, что Штаты не проинформировали европейских союзников о деталях визита директора ЦРУ в Москву.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

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