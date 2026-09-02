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02 сентября, 08:45

Общество

Энергопотребление в России снизилось на 0,1% с начала года

Фото: depositphotos/grigvovan

Энергопотребление в России снизилось на 0,1% с начала года. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

По его словам, потребление электричества в 2026 году может немного снизиться по сравнению с 2025-м.

"Дальний Восток идет устойчиво с плюсом, поэтому сложно пока говорить об итогах года. Сейчас в России энергопотребление чуть ниже прошлого года, в принципе лето было не очень у нас жарким, поэтому, скорее всего, оно будет с небольшим минусом к прошлому году", – сказал Опадчий.

Ранее единая энергосистема России установила исторический максимум потребления мощности. Рекорд зафиксировали утром 22 января 2026 года. Тогда потребление энергии утром составило 171 943 мегаватта. Это на 554 мегаватта больше прошлого исторического максимума, который был зафиксирован 11 декабря 2023-го.

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