Собянин и Новак подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической области

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице появится региональный центр компетенций по технологическому присоединению к энергосетям. Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подписали меморандум о его создании на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, центр появится в рамках сотрудничества в области развития электроэнергетики, газовой отрасли и энергосбережения для реализации целей госпрограммы "Развитие энергетики".

Московский региональный центр объединит ключевые функции по управлению и развитию инженерной инфраструктуры. В их числе – создание магистральных сетей и головных сооружений, отбор приоритетных строительных проектов с учетом комплексных схем инженерного обеспечения, а также передача сетей на обслуживание и эксплуатацию в ресурсоснабжающие организации.

Также центр позволит заметно сократить сроки подключения объектов к сетям и синхронизировать эти работы с вводом в эксплуатацию новых зданий по городским программам. Ожидается, что благодаря этому инвестиционно-строительный цикл сократится на 30%.

Кроме того, создание регионального центра поможет справиться с проблемой превышения расчетных значений энергопотребления. Вместе с тем новая модель технологического присоединения может быть масштабирована внедрена и в других регионах России.

Ранее директор института электроэнергетики НИУ "МЭИ" Владимир Тульский заявлял, что столичная энергосистема является одной из самых надежных в мире. По его словам, инновации, реализованные за последние десятилетия, являются примером для других крупных российских городов, а также для стран ближнего и дальнего зарубежья.