Ограничения на полеты сняты в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Росавиация.

Там уточнили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Утром 23 июля авиагавань выпускала и принимала рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Это было связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Аналогичные меры в Домодедово вводили в ночь на 23 июля. Также ограничения действовали и во Внуково.

