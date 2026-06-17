Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 14:41

Транспорт

Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких судов в Центральной России

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Главный центр Единой системы организации воздушного движения ограничил полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра в некоторых регионах Центральной России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов по представлению Минобороны России. При этом исключение сделано для судов государственной и экспериментальной авиации.

Данная мера является временной и будет действовать с 20 июня до особого уведомления. Ограничение затронет воздушное пространство над Москвой, большей частью Подмосковья и частично коснется Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

В Росавиации подчеркнули, что регулярные и чартерные рейсы будут и дальше выполняться по маршрутам в/из аэропортов по расписанию.

Ранее президент "АОПА-Россия" Иван Жаднов заявлял, что в зоне ограничений расположены около двух десятков наиболее популярных летных школ. Запрет на полеты означает для них приостановку технологического процесса, потерю части действующих курсантов и отток будущих учеников.

Кроме того, частные пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, необходимые для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения навыков.

Росавиация разъяснила правила особого режима полетов в Московской воздушной зоне

Читайте также


транспортбезопасность

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика