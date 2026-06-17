Росавиация ограничила полеты легких и сверхлегких судов в Центральной России

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Главный центр Единой системы организации воздушного движения ограничил полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотных судов на высоте до 5,2 километра в некоторых регионах Центральной России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов по представлению Минобороны России. При этом исключение сделано для судов государственной и экспериментальной авиации.

Данная мера является временной и будет действовать с 20 июня до особого уведомления. Ограничение затронет воздушное пространство над Москвой, большей частью Подмосковья и частично коснется Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей.

В Росавиации подчеркнули, что регулярные и чартерные рейсы будут и дальше выполняться по маршрутам в/из аэропортов по расписанию.

Ранее президент "АОПА-Россия" Иван Жаднов заявлял, что в зоне ограничений расположены около двух десятков наиболее популярных летных школ. Запрет на полеты означает для них приостановку технологического процесса, потерю части действующих курсантов и отток будущих учеников.

Кроме того, частные пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, необходимые для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения навыков.

