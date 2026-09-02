Взрыв произошел на железнодорожном вокзале Аугсбурга

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Несколько человек пострадали при взрыве неизвестного предмета на главном железнодорожном вокзале Аугсбурга в Германии. Об этом сообщила газета Bild.

Здание вокзала и один из путей закрыты, движение поездов существенно ограничено. Прилегающие улицы оцеплены.

Точное число пострадавших и причина взрыва пока не называются.

Ранее 11 человек погибли и еще 7 пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в штате Уттар-Прадеш в Индии. На месте происшествия возник пожар, который повредил ближайшие строения. Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Причины ЧП выясняются.