Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 10:25

Происшествия

В Непале изменение климата назвали главной причиной наводнения

Фото: AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что главной причиной разрушительного наводнения в республике стало изменение климата. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам главы правительства, из-за изменения климата температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе. Он подчеркнул, что это общая ответственность всего мира.

Как отметил Шах, по мнению экспертов, наводнение на реке Бхоте-Коши в районе Расува стало крупнейшим бедствием в Гималайском регионе, вызванным сходом снежно-каменной лавины. Инцидент наглядно продемонстрировал, что риски в регионе растут по мере изменения климата.

"Пришло время не только повысить осведомленность внутри самого региона, но и решительно заявить международному сообществу о катастрофических последствиях изменения климата, с которыми мы имеем дело. Почему выпал снег? Откуда взялось такое огромное количество воды?" – добавил Шах.

По его словам, в результате таяния льда внутри ледника при его обрушении могли смешаться лед и вода. Эксперты полагают, что обрушение значительной части ледника с большой высоты придало потоку колоссальную энергию.

В Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

По последним данным, число погибших в результате наводнения достигло 1 127 человек. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.

Новости мира: число жертв наводнений в Непале превысило 1 000 человек

Читайте также


происшествияза рубежом

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика