В Непале изменение климата назвали главной причиной наводнения

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Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что главной причиной разрушительного наводнения в республике стало изменение климата. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам главы правительства, из-за изменения климата температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому именно это привело к катастрофе. Он подчеркнул, что это общая ответственность всего мира.

Как отметил Шах, по мнению экспертов, наводнение на реке Бхоте-Коши в районе Расува стало крупнейшим бедствием в Гималайском регионе, вызванным сходом снежно-каменной лавины. Инцидент наглядно продемонстрировал, что риски в регионе растут по мере изменения климата.

"Пришло время не только повысить осведомленность внутри самого региона, но и решительно заявить международному сообществу о катастрофических последствиях изменения климата, с которыми мы имеем дело. Почему выпал снег? Откуда взялось такое огромное количество воды?" – добавил Шах.

По его словам, в результате таяния льда внутри ледника при его обрушении могли смешаться лед и вода. Эксперты полагают, что обрушение значительной части ледника с большой высоты придало потоку колоссальную энергию.

В Непале 26 августа произошло наводнение, которое привело к серьезным разрушениям в округе Расува. Позже из берегов вышло подпрудное озеро. При этом популярные у туристов Катманду и Покхара значительного ущерба не понесли.

По последним данным, число погибших в результате наводнения достигло 1 127 человек. Российское диппредставительство в Непале организовало горячую линию для родственников россиян, числящихся пропавшими.