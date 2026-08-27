Основные туристические центры Непала остались вне зоны наводнения

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Основные туристические центры Непала не пострадали от наводнения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщили РИА Новости в организации.

По данным организации, стихия затронула преимущественно районы вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения остаются Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини. В АТОР уточнили, что организованных российских туристов в районе наводнения не было.

На отдельных участках дорог, в том числе на шоссе Притхви, сохраняются временные ограничения движения из-за угрозы оползней. Сейчас там расчищают завалы, а восстановить движение рассчитывают в течение 1–2 дней при благоприятных погодных условиях.

Тем временем число погибших при наводнении в Непале достигло 389, сообщает Ratopati со ссылкой на местную полицию. Пострадали 466 человек. По данным Управления Непала по туризму на 27 августа, без вести пропавшими числятся восемь граждан России, двое из них были спасены.

В Непале продолжают искать людей после землетрясения и наводнения, которые случились 26 августа. Сотни человек до сих пор числятся в статусе пропавших без вести.

При этом, по данным СМИ, к настоящему моменту удалось найти двух россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известного российского гида Елены Оксюз.