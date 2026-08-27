Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 19:29

Происшествия

Основные туристические центры Непала остались вне зоны наводнения

Фото: AP/Niranjan Shrestha

Основные туристические центры Непала не пострадали от наводнения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом сообщили РИА Новости в организации.

По данным организации, стихия затронула преимущественно районы вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши – Тришули. Вне зоны поражения остаются Катманду, Нагаркот, Дхуликхель, Покхара, Читван и Лумбини. В АТОР уточнили, что организованных российских туристов в районе наводнения не было.

На отдельных участках дорог, в том числе на шоссе Притхви, сохраняются временные ограничения движения из-за угрозы оползней. Сейчас там расчищают завалы, а восстановить движение рассчитывают в течение 1–2 дней при благоприятных погодных условиях.

Тем временем число погибших при наводнении в Непале достигло 389, сообщает Ratopati со ссылкой на местную полицию. Пострадали 466 человек. По данным Управления Непала по туризму на 27 августа, без вести пропавшими числятся восемь граждан России, двое из них были спасены.

В Непале продолжают искать людей после землетрясения и наводнения, которые случились 26 августа. Сотни человек до сих пор числятся в статусе пропавших без вести.

При этом, по данным СМИ, к настоящему моменту удалось найти двух россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известного российского гида Елены Оксюз.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика