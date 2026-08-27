27 августа, 19:49Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар и сбил светофор в Зюзине
ДТП произошло на пересечении улицы Каховки и Севастопольского проспекта. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее похожий инцидент произошел на проспекте Вернадского у дома 14. Водитель легковушки не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения, после чего машина загорелась. Пожарные вскоре потушили возгорание на площади 5 квадратных метров.
Еще одна авария произошла в районе деревни Пыхтино. Там столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека.