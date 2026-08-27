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27 августа, 18:04

Экономика

Минпромторг предложил включить 167 площадок в перечень критически важных объектов

Фото: government.ru

Минпромторг России совместно с представителями бизнеса подготовил перечень из 167 площадок, которые планируется включить в список критически важных объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Вопрос обсудили на первом заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которое провел первый вице-премьер Денис Мантуров.

Участники заседания рассмотрели в том числе меры по защите объектов логистики и торговли. По итогам обсуждения ведомство во взаимодействии с бизнесом сформировало список.

Ранее правительство России создало подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования важнейших отраслей экономики под руководством Мантурова. В ее задачи вошли анализ состояния безопасности объектов критической инфраструктуры, выработка мер по их защите и восстановлению, а также минимизация последствий сбоев.

До этого Владимир Путин подписал указ,
позволивший властям РФ вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Одновременно с этим в перечень данных объектов вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и ЖКХ.

Правительство РФ поможет восстановить поврежденные после ударов ВСУ логистические центры

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