Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 16:58

Политика

В США заявили о сохранении морской блокады иранских портов

Фото: depositphotos/eabff

Морская блокада США в отношении иранских портов продолжает действовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, данная мера оказалась "чрезвычайно эффективной".

"Президент США Дональд Трамп, конечно, по-прежнему рассматривает все возможные варианты", – добавила Левитт.

Она также отметила, что США контролируют Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что США и Иран в скором времени могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. По данным СМИ, стороны уже согласовали временное перемирие, куда входит в том числе свободная навигация в Ормузском проливе.

Пять судов прошли через Ормузский пролив за сутки

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика