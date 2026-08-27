В США заявили о сохранении морской блокады иранских портов

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Морская блокада США в отношении иранских портов продолжает действовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

По ее словам, данная мера оказалась "чрезвычайно эффективной".

"Президент США Дональд Трамп, конечно, по-прежнему рассматривает все возможные варианты", – добавила Левитт.

Она также отметила, что США контролируют Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что США и Иран в скором времени могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. По данным СМИ, стороны уже согласовали временное перемирие, куда входит в том числе свободная навигация в Ормузском проливе.