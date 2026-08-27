27 августа, 16:58Политика
В США заявили о сохранении морской блокады иранских портов
Фото: depositphotos/eabff
Морская блокада США в отношении иранских портов продолжает действовать. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, данная мера оказалась "чрезвычайно эффективной".
"Президент США Дональд Трамп, конечно, по-прежнему рассматривает все возможные варианты", – добавила Левитт.
Она также отметила, что США контролируют Ормузский пролив.
Ранее стало известно, что США и Иран в скором времени могут официально объявить об обоюдном прекращении огня. По данным СМИ, стороны уже согласовали временное перемирие, куда входит в том числе свободная навигация в Ормузском проливе.
Пять судов прошли через Ормузский пролив за сутки