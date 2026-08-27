СК просит арестовать сына доцента Каменевой по делу о ее убийстве

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Следствие ходатайствует об аресте сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, подозреваемого в ее убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О смерти Каменевой стало известно 26 августа – в доме в подмосковной деревне Жуковке было обнаружено тело с резаной раной шеи. В помещении также были обнаружены травматический пистолет и гильзы, следы крови и полотенце с бурыми пятнами. При этом в СМИ утверждали, что по подозрению задержан знакомый 17-летнего сына убитой.

Каменева – вдова бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. В ее окружении рассказали, что после его смерти в ее жизни появились и имущественные разбирательства с его первой женой из-за солидного наследства.

Речь идет о 17 земельных участках, 6 домах, 4 квартирах, нежилых помещениях, акциях с дивидендами и долями в бизнесе.

