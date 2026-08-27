Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 16:13

Происшествия

СК просит арестовать сына доцента Каменевой по делу о ее убийстве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие ходатайствует об аресте сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, подозреваемого в ее убийстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О смерти Каменевой стало известно 26 августа – в доме в подмосковной деревне Жуковке было обнаружено тело с резаной раной шеи. В помещении также были обнаружены травматический пистолет и гильзы, следы крови и полотенце с бурыми пятнами. При этом в СМИ утверждали, что по подозрению задержан знакомый 17-летнего сына убитой.

Каменева – вдова бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. В ее окружении рассказали, что после его смерти в ее жизни появились и имущественные разбирательства с его первой женой из-за солидного наследства.

Речь идет о 17 земельных участках, 6 домах, 4 квартирах, нежилых помещениях, акциях с дивидендами и долями в бизнесе.

Читайте также


происшествия

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика