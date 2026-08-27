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27 августа, 15:02

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NDTV India: пять слонов унесло мощным течением из Непала в Индию

Пять слонов унесло мощным течением из Непала в Индию

Фото: 123RF.com/davideantoniani

Пять слонов унесло сильным течением из Непала в Индию из-за резкого подъема уровня воды. Об этом сообщает сообщает aif.ru со ссылкой на NDTV India.

Стадо из трех взрослых особей и двух детенышей оказалось в реке Каудияле и было вынесено потоком к плотине Гирджа в штате Уттар-Прадеш. Для спасения животных сотрудники лесного и ирригационного ведомств закрыли ворота плотины, что позволило снизить силу течения.

После того как скорость потока уменьшилась, слоны смогли выбраться из воды и вернуться в лес.

26 августа в Непале произошло наводнение, спровоцировавшее значительные разрушения в округе Расува. Власти ввели режим повышенной готовности для поселений в нижней части течения реки.

Наводнение было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. В результате без вести пропали 644 путешественника и 127 местных жителей. Также 8 россиян не выходят на связь после случившегося. Официально подтверждена гибель 270 человек, но, по данным СМИ, их число составляет 332.

Владимир Путин направил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру Балендре Шаху в связи с последствиями стихии. Российский лидер подчеркнул, что Россия сопереживает горю дружественного народа Непала.

МИД России призвал воздержаться от поездок в Непал из-за наводнения

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