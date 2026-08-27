Турецкий танкер получил повреждения при атаке беспилотника в Черном море

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Турецкий танкер STAR II получил повреждения в результате атаки беспилотника в Черном море. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал The Maritime Voice.

Инцидент произошел поздно вечером 25 августа. Удар пришелся по судну, принадлежащему турецкой компании Statü Denizcilik, в результате чего рубка получила серьезные повреждения и полностью вышла из строя. Никто из членов экипажа не погиб и не пострадал.

Ранее сообщалось, что в начале августа турецкий сухогруз MV Güllük 2002 года постройки подвергся атаке БПЛА вблизи Новороссийска. Удар пришелся на жилые помещения судна, следовавшего в Тамань. Пострадавших нет, но сухогруз получил повреждения и взял курс на Стамбул для полного осмотра.

Еще БПЛА атаковали торговое судно Nadezhda в Черном море. Корабль под камерунским флагом перевозил овощи и фрукты из Турции в Новороссийск. Четыре моряка были ранены, среди них – трое турецких граждан.