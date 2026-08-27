В проекте "Лето в Москве" собрали мероприятия ко Дню города рядом с домом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В проекте "Лето в Москве" появился отдельный тематический раздел с мероприятиями ко Дню города. С его помощью жители смогут выбрать площадку для празднования рядом с домом, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В разделе собрали программы, которые пройдут в разных районах Москвы 5 и 6 сентября. Горожан ждут концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия.

В кинопарке "Москино" пройдет программа "Москва в кадре", посвященная истории столицы и кинематографу. На ВДНХ организуют "Москву дворами" о разных десятилетиях жизни города и фестиваль "Киберзарница" с VR-соревнованиями и спортивными симуляторами.

В "Лужниках" состоится "День московского спорта", а в центре города – "Ночь московского спорта". Кроме того, участники "Дня ходьбы" пройдут трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до "Лужников".

Праздничные программы также подготовили столичные парки и фестивальные площадки. В музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", а также в Измайловском парке пройдут выступления театральных коллективов и творческие мастер-классы. Музыкальные программы состоятся в Ново-Переделкине и у Дворца культуры "Московский" в Филимонковском районе.

В 2026 году Москве исполнится 879 лет. Подробнее о праздничной программе можно узнать на странице проекта "Лето в Москве".

Ранее сообщалось, что с 2 по 6 сентября в Гостином Дворе при поддержке правительства Москвы пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. В ней участвуют сотни издательств, а 25 городских библиотек и культурных центров готовят десятки мероприятий, творческие встречи, презентации, чтения, дискуссии и лекции, посвященные юбилеям писателей, истории литературы и анимации.