Reuters: крупные НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию

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Крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана не воспользовались квотами на поставки бензина в Россию, выданными Минэнерго республики на июль. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По информации четырех отраслевых источников, в прошлом месяце Павлодарский и Атырауский НПЗ могли поставить в Россию по 17,5 тысячи тонн бензина АИ-92, но решили не использовать квоту. Причинами собеседники агентства называют риск подпасть под санкции Евросоюза и сложности с оплатой через российские банки. Кроме того, Казахстан сам нуждается в топливе, говорится в публикации.

Единственным заводом, который решился поставлять топливо в Россию, стал НПЗ "Конденсат" мощностью 850 тысяч тонн переработки в год – это в шесть раз меньше, чем у двух вышеупомянутых предприятий. В июле он отправил в Россию 9 тысяч тонн бензина.

В Казахстане продолжает действовать запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов автотранспортом. При этом разрешен экспорт некоторых марок бензина по железной дороге.

Ранее сообщалось, что до конца августа в Россию прибудет первая партия бензина из Турции. Танкер Wendrix класса MR дедвейтом 25–50 тысяч тонн уже следует из порта Мерсин. Объем топлива составляет 200 тысяч баррелей.

Эта импортная партия станет пятой с июля. По данным аналитиков, общий объем морских поставок в страну с конца прошлого месяца превышает миллион баррелей.