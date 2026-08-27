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27 августа, 12:08

Технологии

ФАС возбудила дело против "МегаФона" из-за рекламы 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "МегаФона" из-за рекламы услуги "5G режим". Об этом сообщили в ведомстве.

По данным службы, оператор фактически предоставлял абонентам доступ к сети LTE (4G), создавая впечатление о возможности пользоваться 5G. Реклама выходила на федеральных телеканалах с апреля по май 2026 года.

В ролике была показана зеленая карта с надписью "Мегафон 5G режим", а зрителям предлагали активировать соответствующую функцию в приложении. В ФАС отметили, что коммерческого внедрения технологии 5G в России пока нет, поэтому реклама могла вводить абонентов в заблуждение относительно доступных услуг.

Антимонопольной службе предстоит установить, нарушала ли реклама требования законодательства. В случае подтверждения нарушения ФАС примет меры в отношении оператора.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе "МегаФона" указали, что видят большое количество рекламных активностей на телеком-рынке в связи с предстоящим внедрением 5G. Представители компании подчеркнули, что понимают внимание ФАС к этой области, и выразили уверенность в том, что любая подобная рекламная практика вызвала бы аналогичные действия со стороны регулятора.

При этом в "МегаФоне" указали на прозрачность и законность предлагаемой услуги и заявили о готовности предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в ФАС обращение с просьбой проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге. По данным исследования, МТС, "МегаФон", "Билайн" и T2 предлагают тарифы с "безлимитным" интернетом, который на самом деле ограничен по объему, а после исчерпания скорость падает до 128–512 кбит/с.

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