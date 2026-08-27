МИД России объявил персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

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МИД России объявил сотрудника посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

В четверг, 27 августа, в департамент государственного протокола министерства была вызвана временный поверенный в делах Румынии в России Лилиана Бурда. Ей была вручена нота о данном решении.

Как отметили в МИД, эта мера стала ответом на ранее принятое румынской стороной немотивированное решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте.

Ранее Россия закрыла румынское консульство в Санкт-Петербурге. Кроме того, послу республики Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон грата генерального консула Румынии в Петербурге. Решение принято в ответ на объявление руководителя российского консульства в Констанце персоной нон грата.