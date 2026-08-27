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27 августа, 10:20

Происшествия

Момент ДТП с Mercedes на Кутузовском проспекте попал на видео

Видео: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Департамент транспорта Москвы опубликовал в мессенджере MAX кадры с места аварии на Кутузовском проспекте, где внедорожник Mercedes вылетел на тротуар и перевернулся.

Авария произошла утром 27 августа возле дома № 22. По предварительным данным, водитель Mercedes Р710РР 190 не справился с управлением после столкновения с другой машиной, в результате чего его транспортное средство опрокинулось.

Выяснилось, что водитель Mercedes ехал по Кутузовскому проспекту с превышением скорости. В департаменте сообщили, что все материалы по факту ДТП будут направлены в Госавтоинспекцию.

Движение в районе аварии в настоящее время восстановлено. Водителей попросили соблюдать скоростной режим.

Ранее движение в Кутузовском тоннеле в районе дома № 30 по Кутузовскому проспекту было затруднено из-за ДТП. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца возник затор протяженностью около 6 километров. В связи с этим автомобилистам советовали использовать для объезда Садовое кольцо.

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