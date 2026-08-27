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27 августа, 08:43

Культура

"Московское долголетие" откроет большую программу для любителей кино

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С сентября в Москве начнет действовать обновленная программа "Смотрите кино с "Московским долголетием". Она объединит все кинематографические форматы проекта, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Владимира Филиппова.

По его словам, участникам проекта уже недостаточно просто посмотреть фильм, им важно понимать язык кинематографа и узнавать историю создания картин. Москвичи старшего возраста самостоятельно организовали более 100 киноклубов, и новая программа сделает возможности для развития более доступными, указал он.

Программа включает три формата. Первый – кинолекторий. Участники смогут смотреть отечественную и зарубежную классику, а также новинки на большом экране. Перед сеансом эксперт расскажет о контексте картины, ее создании и важных художественных деталях, после показа можно будет обсудить увиденное. Кинолектории организуют в кинотеатрах, в том числе на площадках сетей "Москино", "Каро", "Синема стар" и других.

Второй формат – киноклуб. Он работает в партнерстве с онлайн-кинотеатром "Окко". Каждую среду в центрах московского долголетия показывают современное российское кино и обсуждают его с представителями индустрии.

Главной площадкой в настоящее время служит центр "Пресненский", где режиссеры, актеры, сценаристы и кинокритики общаются со зрителями лично. В остальных центрах можно посмотреть картину, присоединиться к онлайн-трансляции и задать вопросы дистанционно.

В рамках киноклуба уже прошли предпремьерный показ сериала "Мамонты" с Юрием Стояновым в главной роли и фильм "Здесь был Юра", получивший Гран-при фестиваля "Маяк". Одну из ролей в картине исполнил Константин Хабенский. После показа на вопросы зрителей ответили генеральный продюсер Иван Яковенко, режиссер Сергей Малкин и актер Кузьма Котрелев.

Третий формат – свободные встречи в центрах московского долголетия. Горожане могут присоединиться к существующему киносообществу или создать собственное. Лидер клуба вместе с единомышленниками выбирает фильмы и темы для обсуждения, определяет удобное время встреч.

Вместе с тем участникам "Московского долголетия" доступно подтверждение записи на занятия с помощью QR-кода в приложении "Мой id". Достаточно показать код сотруднику центра, оригиналы документов не понадобятся. При этом код динамический и обновляется при каждом использовании, поэтому его нельзя передать другому человеку.

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