Проект "Московское долголетие" стал стандартом поддержки старшего поколения

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Более 765 тысяч горожан старшего поколения присоединились к проекту "Московское долголетие" с момента его запуска в марте 2018 года, а сам проект стал стандартом поддержки, передает портал мэра и правительства столицы.

Основную часть участников составляют москвичи в возрасте 65–69 лет – их доля превышает 23%. Вторую по численности группу формируют жители столицы 70–74 лет – более 21%. Отдельно в проекте отмечают долгожителей: за годы к занятиям и мероприятиям присоединились свыше 70 тысяч человек, чей возраст превышает 85 и даже 90 лет.

В городе работает более 140 центров московского долголетия, они есть почти во всех районах столицы. Количество организаций – партнеров проекта превышает тысячу. Среди них – вузы, спортивные и культурные центры, библиотеки, музеи, кинотеатры. Участникам доступно свыше сотни направлений: карате, футбол, "Зарядки долголетия", иностранные языки, живопись, скалолазание, финансовая грамотность и многое другое.

Проект делает акцент на сохранении когнитивного здоровья. Совместно с Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА создана программа для пожилых москвичей, к ней присоединились более 60 тысяч человек. У 90% участников улучшились память, внимание и скорость мышления, у 80% снизился уровень стресса.

В летний сезон 2026 года программа пополнилась тремя обновленными курсами: "Тренировки для мозга", "Эмоциональный баланс" и "Красота и здоровье". Количество цифровых тренажеров для когнитивных функций увеличилось с 30 до 100, что является самой большой в мире в базой подобных тренажеров.

В прошлом году в проекте появилась программа "Московское семейное долголетие", которая поддерживает чествование супружеских пар с многолетним стажем. В центрах "Московского долголетия" для них устраивают торжества с участием работников ЗАГС – супруги снова обмениваются кольцами и получают поздравления. Уже проведено более 700 таких церемоний для пар, проживших вместе от 40 до 70 лет.

Летом 2026 года совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы создано новое экологическое направление – лесотерапия. Это практика осознанного пребывания на природе, которая помогает отключиться от городской суеты и восстановить внутреннее равновесие. Маршруты разработаны совместно с экопросветителями и проходят на 11 природных площадках столицы.

Высоким спросом пользуется программа "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием". Она предлагает пешие, автобусные и речные экскурсии по Москве, Подмосковью и другим регионам – всего свыше 200 маршрутов для горожан старшего возраста. Это позволяет поддерживать хорошее самочувствие, кроме того, путешествия подразумевают физическую активность и тренировку ума.

Еще одним новым направлением стал проект "Московский палисадник", реализуемый также вместе со столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды при экспертной поддержке Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Участники изучают основы экологичного ландшафтного дизайна, учатся подбирать растения для московского климата и создавать цветущие пространства.

Традицией летнего сезона стали "Зарядки долголетия" – утренние тренировки в знаковых местах столицы. В 2026 году они проходят на смотровой площадке Воробьевых гор, Северном речном вокзале, в "Музеоне", парке "Хуамин", на ВДНХ и других площадках. С начала сезона в занятиях приняли участие более 15 тысяч москвичей.

Более 80% субъектов РФ за 8,5 лет переняли московский опыт активного долголетия. Город делится наработками по вовлечению бизнеса и НКО, организации занятий, созданию центров, межведомственному взаимодействию и другим практикам поддержки пожилых людей.

Среди регионов, изучивших опыт Москвы, – Приморский и Хабаровский край, Республика Татарстан, Самарская, Тюменская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская области и другие.

В совместном исследовании "Московского долголетия" и Всероссийского центра исследования общественного мнения москвичи в возрасте от 35 лет особенно высоко отметили вклад проекта в раскрытие личностного потенциала и активное участие людей старшего возраста в жизни города, а также в повышение продолжительности здоровой жизни. Об этом сказали 75% опрошенных.

Кроме того, проект помогает создавать дружественную среду для общения и вовлеченности (69%), а также развивает навыки ориентирования в финансовых, правовых и цифровых вопросах (68%). Почти половина респондентов считают, что благодаря проекту формируется более уважительное отношение к старшему поколению в обществе и семье.

Присоединиться к проекту можно на сайте after55.moscow, портале mos.ru, в любом из более чем 140 центров московского долголетия, а также в офисах "Мои документы".

Ранее сообщалось, что в России появится новая модель охраны здоровья, которая ориентирована на борьбу с ранним старением. Один из основных пунктов – поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Минобрнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей.

