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18 августа, 14:27

Шоу-бизнес

Канье Уэст может остановиться в петербургском Four Seasons

Фото: ТАСС/АР/Invision/Evan Agostini

Американский рэпер Канье Уэст на время гастролей в Санкт-Петербурге может остановиться в отеле Four Seasons, а его команда – в расположенной неподалеку гостинице "Англетер". Об этом рассказал промоутер Эд Ратников в беседе с "Абзацем".

"Артист масштаба Канье Уэста должен жить в отеле не меньше класса Four Seasons. Думаю, скорее всего, он именно там и разместится", – сказал собеседник.

По данным открытых источников, стоимость люксовых номеров в Four Seasons начинается от 100 тысяч рублей за ночь, а цены на некоторые апартаменты – от 600 тысяч рублей.

Ратников также отметил интерес Уэста к Санкт-Петербургу и предположил, что музыкант может посетить основные достопримечательности города. Среди возможных мест он назвал Петропавловскую крепость и Эрмитаж.

Ранее Уэст объявил о двух концертах в Петербурге 10 и 11 октября. После этого спрос на бронирование отелей и апартаментов в городе на эти даты вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Число заказов на поезда увеличилось в 41 раз, авиабилетов – в 16 раз.

Средняя стоимость билета на поезд составила 6 241 рубль, авиабилета – почти 16 тысяч рублей, ночи в отеле – около 3,7 тысячи рублей. Самые дешевые билеты на концерты раскупили за час.

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