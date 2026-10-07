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07 октября, 13:31

Политика

Песков назвал протесты школьников внутренним делом Франции

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Протесты учащихся во Франции являются внутренним делом этой страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас свои школьники, и вот за них наша душа и болит", – заявил представитель Кремля.

Он добавил, что те, кто сжигает школы, мусорные баки, машины и нападает на полицейских, не могут считаться хорошими учениками.

Протесты французских учащихся начались в сентябре. Большинство пострадавших учебных заведений расположены в Иль-де-Франс, акции также наблюдались в Ницце, Лионе, Гренобле и Лилле. Старшеклассники выражали недовольство перегруженным расписанием, нехваткой педагогов и другими проблемами в сфере образования.

Участники акций также поджигали городское имущество, запускали фейерверки и бросали коктейли Молотова. Ущерб от них в трех регионах страны оценивается в десятки миллионов евро.

Мэр французской коммуны Сен-Дени Бали Багайоко выступил в ходе манифестации, потребовав от правительства конкретных ответов на вопросы школьников. Он также указал на необходимость снижения насилия на протестах.

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