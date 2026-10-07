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07 октября, 13:22

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UOL: в Бразилии обезьяна проникла в ЖК, выпила алкоголь и ранила четырех людей

В Бразилии обезьяна проникла в ЖК, выпила алкоголь и ранила четырех людей

Фото: 123RF.com/phanuwatnandee

В Бразилии обезьяна-капуцин проникла в ЖК, выпила алкоголь с лекарствами и напала на четырех человек. Об этом сообщает UOL.

Инцидент произошел в бразильском городе Салвадоре, штат Баия. Предположительно, животное выпило 70-процентный спирт, съело упаковку таблеток, найденных в одном из домов, и напало на троих жителей и охранника жилого комплекса.

Пострадавших доставили в участок для дачи показаний. Специалисты считают, что алкоголь и препараты могли стать причиной поведения обезьяны. Полицейские обезвредили ее с помощью сачков и кожаных перчаток, а затем поймали.

После обезьяну доставили в Центр сортировки диких животных. Ветеринары отметили, что она ослаблена и нуждается в уходе.

Жители комплекса рассказали, что у обезьяны есть владелец и сертификат, ее содержат на законных основаниях. Однако в момент случившегося хозяина не было дома.

Ранее похожий случай произошел в индийском штате Карнатака. Там обезьяна напала на пожилую женщину. Пострадавшую доставили в частную клинику. Сначала ее состояние улучшилось, но позднее ей стало хуже. Сердце женщины вскоре остановилось, врачи не смогли ее реанимировать.

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