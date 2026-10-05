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05 октября, 15:00

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Times of India: леопард зашел в дом и напал на спящую семью в Индии

В Индии леопард зашел в дом и напал на спящую семью

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Леопард зашел в дом и напал на шестерых членов семьи в деревне Джхитки округа Махасамунд индийского штата Чхаттисгарх. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел поздним вечером 3 октября. Хищник забрался в жилище семьи Ядав и искусал спавших людей. Пострадали четверо мужчин и две женщины. Людям удалось выбежать из дома и запереть зверя в одной из комнат.

На место ЧП прибыли полиция, сотрудники лесного департамента и спасатели. Им удалось усмирить леопарда и вытащить его из здания. Для его поимки была вызвана специальная группа из города Райпура.

Всех пострадавших госпитализировали. Трое из них получили тяжелые травмы и были перевезены на лечение в Райпур.

По данным СМИ, днем ранее в лесу неподалеку леопард уже нападал на человека. Пока нет информации, был ли это тот же зверь.

До этого в индийском штате Карнатака обезьяна напала на пожилую женщину. Пострадавшую доставили в частную клинику. Сначала ее состояние улучшилось, но позднее ей стало хуже. Сердце женщины вскоре остановилось, врачи не смогли ее реанимировать.

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