Times of India: леопард зашел в дом и напал на спящую семью в Индии

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Леопард зашел в дом и напал на шестерых членов семьи в деревне Джхитки округа Махасамунд индийского штата Чхаттисгарх. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел поздним вечером 3 октября. Хищник забрался в жилище семьи Ядав и искусал спавших людей. Пострадали четверо мужчин и две женщины. Людям удалось выбежать из дома и запереть зверя в одной из комнат.

На место ЧП прибыли полиция, сотрудники лесного департамента и спасатели. Им удалось усмирить леопарда и вытащить его из здания. Для его поимки была вызвана специальная группа из города Райпура.

Всех пострадавших госпитализировали. Трое из них получили тяжелые травмы и были перевезены на лечение в Райпур.

По данным СМИ, днем ранее в лесу неподалеку леопард уже нападал на человека. Пока нет информации, был ли это тот же зверь.

До этого в индийском штате Карнатака обезьяна напала на пожилую женщину. Пострадавшую доставили в частную клинику. Сначала ее состояние улучшилось, но позднее ей стало хуже. Сердце женщины вскоре остановилось, врачи не смогли ее реанимировать.