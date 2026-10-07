Главархив Москвы начал реставрацию напрестольного Евангелия XIX века из Севастополя

Фото: Главархив Москвы

Специалисты Главархива Москвы приступили к восстановлению редкого богослужебного памятника – напрестольного Евангелия XIX века из фондов севастопольского архива. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Книга была отпечатана в Московской синодальной типографии. Это уже второе ценное издание из Севастополя, поступившее на реставрацию к столичным специалистам.

По оценке экспертов, книжный блок находится в удовлетворительном состоянии, однако переплет и элементы декора пострадали от времени и активного использования. На страницах сохранились следы от восковых свечей, а оклад частично утрачен – отсутствуют центральное изображение и накладка с образом евангелиста Марка.

Реставраторам предстоит детально изучить книгу, бережно удалить восковые пятна и загрязнения, укрепить конструкции переплета и восстановить утраченные элементы латунного оклада. При этом они постараются максимально сохранить бархатное покрытие и исторический облик фолианта. После завершения всех работ издание вернется в хранилище севастопольского архива.

Это не первый пример сотрудничества двух регионов. Ранее специалисты Главархива завершили сложную реставрацию Минеи общей 1801 года из фондов севастопольского архива.

В течение полугода они разобрали ветхий книжный блок, очистили листы механически и вручную, нейтрализовали кислотность бумаги, заново сшили блок льняными нитями на специальном станке и отреставрировали оригинальную кожаную обложку с тиснением.

Кроме того, Главархив Москвы не только восстанавливает печатные издания, но и делает их доступными для жителей страны. В рамках сотрудничества с департаментом административно-хозяйственного обеспечения исполнительных органов города Севастополя оцифрованные метрические книги православных церквей Севастополя с 1815 по 1919 год размещены в открытом доступе в онлайн-сервисе "Моя семья". Там каждый может найти сведения о своих предках.

Напрестольное Евангелие – важный литургический предмет, используемый во время богослужений. В книге собраны четыре Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Текст разбит на зачала – небольшие фрагменты, подобранные для чтения на разных службах, в том числе на литургии, праздничной утрене, царских часах и других.

Чтение отрывка из Евангелия – одна из древнейших церковных традиций и обязательная часть чинопоследования литургии. Момент выноса Евангелия из алтаря для чтения называется малым входом. Книгу также используют на воскресной утрене, при совершении крестного хода и во время некоторых треб, например на молебнах или при таинстве исповеди.

По старинной традиции мирянам не полагалось держать напрестольное Евангелие дома – читать его мог только священник или диакон. Иногда в храме есть несколько таких книг: для будничных служб берут более простое, а для торжественных – богато украшенное.

Напрестольное Евангелие считается объектом церковного почитания – к нему прикладываются наряду с напрестольным крестом и иконами. Чтобы защитить книгу от износа и придать ей символическое соответствие образу Царя Небесного, ее обычно помещали в оклад.

Ранее икону "Троица" Андрея Рублева вернули в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. В правовом управлении Московской патриархии отметили, что Третьяковская галерея сохраняет право регулярно проверять состояние святыни, которая сейчас находится в лавре.