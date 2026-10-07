Дезинсектор Иютин: от появления моли защищают уборка и правильное хранение продуктов

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С наступлением осени риск появления пищевой моли в городских квартирах увеличивается – вредитель может попасть домой вместе с дачными заготовками и зараженными продуктами. О том, как предотвратить его распространение, сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалиста по дезинсекции сервиса "Профи.ру" Александра Иютина.

Чаще всего моль заносят в квартиру вместе с крупами, сухофруктами, орехами, бобовыми и травяными сборами. Яйца и личинки могут находиться глубоко внутри продукта, поэтому заметить их при покупке или сборе урожая бывает практически невозможно. Кроме того, взрослые насекомые способны попасть в квартиру через вентиляцию из соседних помещений или через открытые окна в теплое время года.

Обычные полиэтиленовые пакеты не защищают от вредителя, если продукты уже заражены. Личинки способны развиваться внутри закрытой упаковки, а после взросления повреждать тонкий материал и распространяться на соседние полки.

При первых признаках появления моли специалист рекомендует проверить все запасы сыпучих продуктов. Открытые упаковки и продукты, которые вызывают сомнения, лучше выбросить. Остальные крупы, орехи и сухофрукты следует пересыпать в плотно закрывающиеся стеклянные или металлические емкости. Еще один вариант – хранить их в холодильнике.

Кухонные шкафы необходимо тщательно промыть мыльным раствором, особенно стыки, щели и петли, где могут находиться куколки. При этом важно уничтожать не только личинок и куколок, но и взрослых летающих насекомых.

Отдельно Иютин советует следить за условиями хранения сушеных яблок и трав – их нужно хорошо высушивать, чтобы внутри не оставалась лишняя влага. Снизить риск заражения также помогает предварительная проморозка сырья. После этого заготовки следует держать в плотно закрытой таре.

Если моль появилась сразу в нескольких местах кухни и вредитель активно распространяется, специалист рекомендует провести обработку помещения. По его словам, это позволяет воздействовать на насекомых на разных стадиях развития.

Ранее в Роскачестве рассказали о правилах хранения готовой еды после покупки или доставки. Специалисты советовали убирать блюда в холодильник в течение двух часов при температуре не выше 4 градусов, а после вскрытия упаковки плотно ее закрывать или перекладывать еду в чистый контейнер. Также не рекомендуется несколько раз разогревать все блюдо целиком, а замораживать готовую еду следует только в случаях, когда такой способ хранения предусмотрен производителем.