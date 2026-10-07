Суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

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Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей. Причиной стало невыполнение требования удалить запрещенную информацию, передает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Компанию признали виновной по статье 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к информации.

Кроме того, этот же суд также оштрафовал мессенджер Telegram. Выяснилось, что Telegram не удалил недостоверную информацию о СВО. В качестве наказания назначен штраф 3,8 миллиона рублей.

Ранее Таганский суд Москвы уже назначал штрафы Telegram и Google на аналогичные суммы. Мессенджер признан виновным в том, что не удалил три публикации, запрещенных к распространению в РФ. При этом Google оштрафована за неудаление заблокированного приложения из Google Play.

