Суд в Москве назначил Telegram и Google по 3,8 млн руб штрафа

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Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram и компании Google по 3,8 миллиона рублей штрафа, сообщает РИА Новости.

Telegram признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ – "Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации". Поводом стали три публикации информации, запрещенной к распространению в России.

Компания Google LLC оштрафована за неудаление заблокированного в России приложения из Google Play. Нарушение также квалифицировано по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что задолженность Telegram по неоплаченным в срок штрафам за нарушение российских законов превысила 45 миллионов рублей. В эту сумму включены штрафы, вынесенные Роскомнадзором и мировыми судьями столицы.